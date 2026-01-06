Ufficiale Pro Vercelli, ecco il rinforzo tra i pali. Del Favero ha firmato un contratto fino a giugno

Ne avevamo parlato proprio questa mattina, la Pro Vercelli avrebbe apposto un innesto tra i pali, e ora arriva l'ufficialità del tutto, perché la società piemontese ha annunciato l'arrivo di Mattia Del Favero, che con le bianche casacche ha firmato un contratto valido fino a giugno.

Questa la nota:

"La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione di Mattia Del Favero, portiere classe 1998, che si lega alla società con un contratto valido fino al 30 giugno 2026.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Juventus, Del Favero ha mosso i primi passi tra i professionisti nella stagione 2018/19, difendendo la porta della formazione Juventus U23. Nel corso degli anni dal 2014 al 2019 è stato inoltre spesso aggregato alla Prima Squadra bianconera, maturando un’importante esperienza in un contesto di altissimo livello. Successivamente ha proseguito il proprio percorso vestendo le maglie di Piacenza, Pescara, Pro Patria e SPAL, accumulando presenze ed esperienza tra i professionisti. Nell’ultima stagione ha affrontato una significativa esperienza internazionale, giocando nella Serie A croata con il NK Osijek.

Portiere affidabile, strutturato e dotato di personalità, Del Favero porta alla Pro Vercelli esperienza, solidità e un profilo internazionale, andando a rinforzare il reparto dei numeri uno delle Bianche Casacche.

La società accoglie con grande soddisfazione Mattia Del Favero e gli augura le migliori fortune personali e sportive con la maglia della Pro Vercelli.

Benvenuto Mattia!".