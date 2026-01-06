TMW La Pro Vercelli ha il nuovo rinforzo tra i pali. Contratto semestrale per Del Favero

Dopo i disgraziati mesi con il Taranto, nella stagione che ha portato al fallimento del club pugliese con tanto di esclusione dal campionato di Serie C a stagione in corso, per il portiere Mattia Del Favero si erano aperte le porte del calcio estero: il classe 1998 era infatti approdato all'Osijek, club croato militante nella massima serie locale, ma adesso potrebbe presto fare rientro in Italia.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è prossimo alla chiusura dell'accordo con la Pro Vercelli, che ha messo sul piatto un contratto di sei mesi, valido quindi fino al termine della stagione corrente: gli estremi dello stesso, però, hanno soddisfatto l'estremo difensore e il suo entourage, e si attende solo la fumata bianca per la conclusione della trattativa, che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, visto e considerato che le bianche casacche hanno anche necessità di un rinforzo in quel reparto dopo l'infortunio di Pietro Passador. Non resta che attendere.

Ma si potrebbe vedere Del Favero in distinta già a partire dal weekend, quando i piemontesi saranno impegnati nella sfida sul campo dell'Albinoleffe, valevole per la 21ª giornata del Girone A di Serie C e in programma sabato 10 gennaio alle ore 14.30.