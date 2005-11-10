Latina, D’Apuzzo rassicura i tifosi: "Stipendi e contributi sono stati pagati"

Tranquillità sul fronte economico e caso pali verso la chiusura. Il presidente del Latina, Giuseppe D’Apuzzo, assicura che la società è in regola con gli impegni: stipendi e contributi risultano regolarmente pagati.

Stipendi e contributi pagati

Il numero uno nerazzurro, commercialista nella vita professionale, ha voluto allontanare ogni preoccupazione dall’ambiente in una fase della stagione in cui l’attenzione è rivolta anche alle questioni regolamentari. “È tutto a posto - si legge su LatinaOggi -, abbiamo pagato stipendi e contributi, quindi i tifosi possono stare tranquilli”, ha dichiarato D’Apuzzo. Il presidente ha poi aggiunto: “Siamo a posto con tutto”. E ancora: “Andiamo avanti in maniera tranquilla e serena”.

Il caso pali con l’Atalanta Under23

Sul fronte sportivo resta da formalizzare il risultato della gara di mercoledì contro l’Atalanta Under 23, vinta dal Latina. La società bergamasca aveva presentato una riserva scritta con una contestazione regolamentare sull’altezza dei pali della porta, e l’esito del match non è ancora stato omologato dagli organi competenti. Dopo un primo comunicato, il club nerazzurro ne ha diffuso un secondo: il precedente è da considerarsi annullato a seguito delle interlocuzioni tra le due società e delle conferme giunte dall’Atalanta.

Il comunicato del Latina

Il passaggio chiave riguarda la scelta dei bergamaschi. “La società bergamasca ha manifestato la volontà di NON PROCEDERE con il ricorso, accettando il giudizio espresso dal campo”, ha precisato il Latina. Manca ora solo l’ultimo passaggio formale: “Si resta ora in attesa dei tempi tecnici necessari per l’omologazione del risultato da parte degli organi competenti”. Per il club nerazzurro si tratta dunque di attendere il completamento dell’iter, con la parola definitiva affidata agli organismi competenti.