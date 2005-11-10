Ufficiale
Lecco, accordo annuale con Moutassime. Negli utlimi anni ha militato nel TSG Balingen
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La Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Amney Moutassime, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2027.
Moutassime (22) è un centrocampista offensivo italo-marocchino cresciuto nelle giovanili del Friburgo e transitato, anche se per soli sei mesi, anche per quelle del Sudtirol. Negli ultimi due anni ha militato nel TSG Balingen, club di quinto livello tedesco.
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