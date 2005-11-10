Sampdoria, Fiorella si dimette dal ruolo di CEO Corporate. Al suo posto Claudio Morelli
L’U.C. Sampdoria comunica che il dottor Raffaele Fiorella ha rassegnato le dimissioni dalle cariche di CEO Corporate, membro del Consiglio di Amministrazione e Chief Restructuring Officer (CRO).
Il Consiglio di Amministrazione esprime la propria sincera gratitudine al dottor Raffaele Fiorella per la dedizione, la professionalità e il prezioso contributo offerto alla società, e gli augura ogni successo per i suoi futuri progetti.
Contemporaneamente, il club è lieto di annunciare la nomina ufficiale del dottor Claudio Morelli quale CEO Corporate, a partire da domani, sabato 1° agosto 2026.
L’U.C. Sampdoria dà un caloroso benvenuto al dottor Morelli e gli augura ogni successo nel suo nuovo incarico, certa che la sua competenza e la sua leadership svolgeranno un ruolo fondamentale nel continuo consolidamento e nella crescita del club.