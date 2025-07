Ufficiale Lecco, avanti con capitan Battistini: il difensore ha rinnovato fino al 2027

Matteo Battistini, difensore classe '94, ha rinnovato il suo contratto con il Lecco, squadra di cui è capitano, fino al 30 giugno 2027. Di seguito la nota del club lombardo:

"La Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare che il calciatore Matteo Battistini ha rinnovato il contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2027.

Il difensore classe 1994 è arrivato a Lecco nell’estate 2021 dal Piacenza, dopo aver militato nella Carrarese, Pro Piacenza e Pro Patria. Ha trascorso la seconda parte della stagione 2023/24 in prestito al Crotone.

Rientrato in bluceleste nell’estate 2024, lo scorso gennaio è stato nominato capitano della Prima Squadra. A Lecco ha raccolto 110 presenze complessive, segnando anche 5 gol. Vanta in totale 276 presenze in Serie C, 13 in Serie B e 3 in Coppa Italia.

Avanti insieme, Capitano!"