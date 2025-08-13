Ufficiale Latina, contratto annuale con opzione per Fasan. È il rinforzo per la trequarti pontina

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Latina si dice "lieto di annunciare l’arrivo di Nicola Fasan, trequartista classe 1998, che ha sottoscritto un contratto annuale con diritto di opzione per la stagione successiva.

Giocatore di grande tecnica e visione di gioco, Fasan si è imposto come uno dei protagonisti assoluti della Serie D nelle ultime stagioni. Con la maglia del Montebelluna ha messo a segno 25 gol complessivi negli ultimi due campionati, confermandosi leader e punto di riferimento della squadra.

Nella scorsa stagione, con il Caldiero Terme, ha disputato il girone A di Serie C firmando 6 gol e 9 assist, dimostrando la sua capacità di incidere sia in fase realizzativa che nella costruzione della manovra offensiva. La sua carriera vanta 318 presenze complessive, 85 gol e 19 assist tra Serie D, Serie C e competizioni nazionali, con oltre 23.500 minuti giocati. Numeri che raccontano la costanza e l’affidabilità di un calciatore pronto a mettere la sua esperienza al servizio della squadra.

Benvenuto Nicola!".