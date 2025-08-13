Ufficiale Altro innesto per il Latina. Dopo Fasan arriva Gagliano: ha sottoscritto un accordo biennale

Altro innesto di giornata per il Latina, che va ulteriormente a rinforzare la rosa a disposizione di mister Alessandro Bruno in vista dei primi impegni ufficiali ormai imminenti. Nel pomeriggio era stato annunciato l'arrivo in nerazzurro del trequartista Nicola Fasan, reduce dalla stagione con il Caldiero Terme (CLICCA QUI per leggere il comunicato con i dettagli dell'accordo), ora è invece la volta di Luca Gagliano, attaccante classe 2000 che con la truppa pontina ha firmato un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.

Di seguito, la nota ufficiale diffusa adesso dalla società laziale:

"Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo di Luca Gagliano, attaccante classe 2000, che ha sottoscritto un contratto biennale con il club nerazzurro.

Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, Gagliano ha esordito in Serie A nella stagione 2019/2020, mettendosi subito in luce con un gol alla sua prima da titolare contro la Juventus. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Olbia, Avellino, Padova, Foggia e, nell’ultima stagione, Audace Cerignola. Punta moderna, veloce e tecnica, capace di agire sia da prima che da seconda punta, Gagliano arriva a Latina per mettere il suo talento alla rosa di Mister Bruno.

Benvenuto, Luca!".