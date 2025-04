Ufficiale Lecco, novità nell'organigramma. Virna Bonfanti nuova club manager dei lombardi

La Calcio Lecco 1912 comunica che Virna Bonfanti ha assunto, a partire da martedì 1 aprile 2025, il ruolo di Club Manager della società. Michelangelo Vitali passa il timone nel ruolo, restando nell’organigramma societario come consigliere. Contestualmente, Francesco Aliberti e Michele Aliberti assumono il ruolo di amministratori delegati della società.

“Credo nel Progetto della Proprietà, che vuole assumere un assetto sempre più alto sotto ogni profilo - sono le prime parole di Virna Bonfanti - Mi trovo in linea con questa visione e vorrei contribuirne allo sviluppo, portando come bagaglio la mia esperienza ventennale al Milan non solo in termini di contenuti, ma anche di valori”.

“Con la sua professionalità e con le sue competenze, Michelangelo Vitali è stato una risorsa di inestimabile valore per lo sviluppo strategico del club”, dichiara la famiglia Aliberti, “lo ringraziamo e siamo felici che possa rimanere al nostro fianco in una nuova veste. Virna Bonfanti porta con sé un percorso di prestigio al Milan con un curriculum che non ha bisogno di ulteriori commenti: aggiungiamo all’organigramma dirigenziale una figura di rilievo che siamo sicuri potrà portare avanti le operazioni nel migliore dei modi”.

“Il mio ringraziamento va a tutta la società, a partire dalla famiglia Aliberti, a tutti i dipendenti, al direttore sportivo Antonio Minadeo, agli staff tecnici e a tutti i giocatori. Grazie alla città e ai tifosi per avermi accolto: la loro passione è stata il motore che mi ha spinto a lavorare al 100% ogni giorno”, afferma Michelangelo Vitali.