Ufficiale Lecco, rinnovo fino al giugno 2027 per l'ecuadoregno Alejandro Mendoza

vedi letture

La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto di Alejandro Mendoza fino al 2027.

Classe 2005, nato in Ecuador, è arrivato in bluceleste in estate dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, con cui è arrivato fino alla Primavera. In questa stagione, la sua prima tra i professionisti, ha collezionato 6 presenze in campionato e una in Coppa Italia Serie C.