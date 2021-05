Lega Pro, Vulpis: "Play off formula vincente e attraente. Anche la Serie A ci sta pensando"

vedi letture

Il vicepresidente della Lega Pro Marcel Vulpis intervistato da Tuttoc.com ha parlato delle tre squadre – Como, Perugia e Ternana – promosse in Serie B per poi soffermarsi sui play off spiegando di come anche la Serie A stia seriamente pensando alla loro introduzione sulla spinta del presidente federale Gravina: “Mi aspettavo la promozione della Ternana, da tempo andava fortissima e, infatti, ha chiuso col record di punti in categoria. Il Perugia ci ha creduto molto, sicuramente la partita che ha fatto capire a Santopadre e a Caserta che potevano farcela è stata quella contro la Triestina. Hanno subito il primo gol, ci hanno messo mezz'ora per pareggiare e subito dopo l'hanno pure vinta. Lì hanno dimostrato caparbietà, carattere, voglia di prendersi la B. Il Como si è preso la vetta pian piano, poi è riuscito a resistere e con la vittoria nello scontro diretto ha conquistato la cadetteria. - continua Vulpis – Ai play off vedo il Padova, che ha miglior attacco e miglior difesa della C, in prima fila. Dispiace per come è terminata la loro regular season ma il regolamento parla chiaro: gli scontri diretti non li hanno aiutati. L'Alessandria resta una grande squadra e ovviamente è tra le favorite, soprattutto dopo il bel girone di ritorno. Il Bari non ha reso come ci si aspettava ma ai play off tutto si azzera e questo può valere soprattutto per i galletti. La formula è vincente? Sì e non è un caso che il presidente della FIGC Gravina stia pensando ai play off anche in Serie A. Va dato merito a Ghirelli perché questo format della Lega Pro potrebbe diventare un modello di riferimento anche per altre leghe".