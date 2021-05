Livorno, alle 18 contestazione contro la proprietà del club davanti alla sede del Comune

Giornata di contestazione a Livorno. Come riporta Il Tirreno gli ultras della Curva Nord dell'Armando Picchi hanno dato appuntamento davanti alla sede dell'amministrazione comunale per protestare contro la proprietà del club amaranto a seguito della retrocessione in Serie D arrivata nei giorni scorsi dopo 28 anni consecutivi di professionismo. Gli organizzatori hanno chiesto a tutti coloro che vorranno partecipare di portare con se una sciarpa, una bandiera o qualsiasi altro vessillo amaranto per colorare il centro della città in occasione di questa contestazione.