Livorno, Heller: "Ho collaborato per accordare soci e acquirenti: riscontri forse positivi"

Stravince il Livorno, e lo fa nello scontro salvezza contro la Pistoiese, ma la situazione societaria rimane drammatica. E' atteso l'ingresso in società del milanese Franco Favilla, e di questo, dalle colonne de Il Tirreno - ed. Livorno, ne ha parlato Giorgio Heller: "Io ho tentato di mettere d’accordo gli attuali soci con il potenziale acquirente. Adesso sta a loro, sta ai fatti. Qui c’erano e ci sono ancora due problemi strettamente collegati: uno riguarda il debito, l’altro nasce dall’esigenza di rilanciare questa società. Ecco, sembra che siamo riusciti a combinare le due cose attraverso un soggetto forte e credibile, ma vedremo nelle prossime settimane. Da presidente non ho potere nella gestione delle quote, ma in questa situazione era necessario fare qualcosa. Oggi i riscontri sembrano positivi e spero con tutto il cuore di arrivare a una soluzione, anche perché una società diversa avrebbe un peso diverso".