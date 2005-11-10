Ufficiale Lumezzane, Cristian Carlini primo colpo di mercato: accordo fino a giugno 2029

FC Lumezzane è lieto di annunciare il tesseramento del calciatore Cristian Carlini che si lega ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2029.

Carlini, terzino sinistro classe 2007 natio di Savona, è cresciuto nel Settore Giovanile della Sampdoria disputando l’ultima stagione nel Ligorna, alla sua prima esperienza in una prima squadra. Con la maglia della squadra ligure ha collezionato trentasette presenze tra campionato e Coppa Italia mettendo a referto una rete e nove assist, in una stagione che ha visto i liguri chiudere il girone A di Serie D al secondo posto dietro al Vado dopo un lungo testa a testa.

“Carlini è un calciatore che nel corso della stagione abbiamo monitorato con attenzione, – il commento del ds Simone Pesce – ha qualità di spinta importanti e ricopre un ruolo dove la rosa necessitava di rinforzi anche a livello numerico. E’ un profilo molto giovane, pur con una formazione professionistica a livello di vivaio, è come tutti i giovani andrà aiutato e aspettato, ma siamo felici dell’operazione fatta”.