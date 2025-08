Ufficiale La Sambenedettese accoglie un nuovo difensore: Dalmazzi firma fino al 2027

Difensore centrale classe 1994, Alessandro Dalmazzi apre una nuova pagina della sua carriera. Il ragazzo nativo di Orbetello, che nell'ultima stagione ha militato al Lumezzane collezionando 34 presenze e un gol tra campionato e Coppa Italia di categoria, lascia la Lombardia.

Dalmazzi da oggi è un nuovo calciatore della Sambenedettese. Il centrale difensivo, 31 anni domani, alla vigilia del suo compleanno cambia squadra ma resta in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale della società marchigiana:

"U.S Sambenedettese ufficializza la firma del forte difensore centrale classe 1994 Alessandro Dalmazzi, che ha firmato fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù: per lui, proveniente dal Lumezzane, in totale ben 𝟏𝟑𝟖 presenze, 𝟏𝟓 gol e 𝟔 assist tra Serie C e B".