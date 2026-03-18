Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Matteassi: “Vicenza dominante, in B serviranno innesti ma la base è ottima”

Matteassi: “Vicenza dominante, in B serviranno innesti ma la base è ottima”TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 10:56Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Luca Matteassi ha commentato la promozione in Serie B del Vicenza, analizzando presente e futuro del club biancorosso.

Direttore, il Vicenza ha conquistato la promozione diretta in Serie B al termine di una stagione dominata. Quanto è meritato questo traguardo?
“Sono d’accordo, il Vicenza ha veramente dominato questo campionato. È una promozione meritata perché parliamo di una proprietà molto importante, che non fa mancare nulla, e di una tifoseria straordinaria. È una piazza che non c’entrava nulla con la Serie C e che ha tutte le carte in regola anche per fare bene in categorie superiori. Dopo due anni difficili, questo risultato è più che meritato.”

Guardando al futuro: quanto manca a questa squadra per essere pronta per la Serie B?
“La società è ambiziosa e non ha intenzione di partecipare soltanto, quindi costruirà sicuramente una squadra competitiva. Hanno avuto il vantaggio di vincere con anticipo e quindi possono programmare per tempo. La Serie B è un campionato difficile, ma il Vicenza parte da una base importante: servirà qualche innesto, ma sono convinto che potrà essere una buona squadra anche nella categoria cadetta.”

Dal punto di vista tecnico, quali sono le principali differenze tra Serie C e Serie B?
“Sono due campionati entrambi difficili, soprattutto la Serie C quando si tratta di vincerla. In Serie B però te la puoi giocare con tutti, ma serve più fisicità e giocatori che conoscano bene la categoria. Non è un campionato semplice: basta vedere come cambiano gli equilibri nel giro di poche partite. Il Vicenza dovrà inserire elementi di esperienza, ma senza stravolgere troppo.”

Uno dei punti di forza è stato anche il settore giovanile, tornato a produrre talenti. Quanto è importante questo aspetto?
“È fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo dato spazio a diversi giovani, rinnovando contratti e valorizzando ragazzi come Sandon e Talarico. A Vicenza si lavora molto bene sul settore giovanile e ci sono altri profili interessanti anche tra i più giovani. Avere calciatori cresciuti in casa che arrivano in prima squadra e contribuiscono alla vittoria è un valore enorme, sia tecnico che per la società.”

Quanto sarebbe importante confermare Fabio Gallo in panchina?
“È chiaro che tutti preferiscono non avere il contratto in scadenza, poi saranno società e allenatore a decidere. Però confermare Gallo sarebbe fondamentale: conosce l’ambiente, la squadra e ha fatto un grande lavoro. Penso che non ci saranno problemi, perché dopo una vittoria così è giusto continuare insieme e affrontare la Serie B con continuità.”

Tra i protagonisti c’è Nicola Rauti, che lei ha portato a Vicenza: può essere un valore aggiunto anche in Serie B?
“Sì, sono d’accordo. Ma non c’è solo lui: a Vicenza sono arrivati diversi giocatori importanti come Morra, Costa, Carraro, Cuomo. Rauti però quest’anno ha fatto il salto di qualità: è un ragazzo che stimo molto, lo avevo già portato a Pescara. È un attaccante esplosivo, forte fisicamente, sempre disponibile e capace di ricoprire più ruoli. È un grande lavoratore e in Serie B può fare molto bene. Credo che il Vicenza se lo terrà stretto.”

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Matteassi sul Pescara: "Insigne non si discute ma deve stare bene fisicamente" Matteassi sul Pescara: "Insigne non si discute ma deve stare bene fisicamente"
Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in... Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti" Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Altre notizie Serie C
Trapani, Micco sul ritorno di Balla: "Antonini stravede per lui. In Serie D era sprecato"... Trapani, Micco sul ritorno di Balla: "Antonini stravede per lui. In Serie D era sprecato"
Serie C, gli arbitri della 33ª giornata. Ternana-Sambenedettese a Gianquinto Serie C, gli arbitri della 33ª giornata. Ternana-Sambenedettese a Gianquinto
Vicenza, Gallo: "Ricevuta una grande responsabilità. Felice di aver rispettato le... Vicenza, Gallo: "Ricevuta una grande responsabilità. Felice di aver rispettato le attese"
Matteassi: “Vicenza dominante, in B serviranno innesti ma la base è ottima” Esclusiva TMWMatteassi: “Vicenza dominante, in B serviranno innesti ma la base è ottima”
Vicenza, S. Rosso su Gallo: "Ovviamente è confermato ma ci deve essere la sua volontà"... Vicenza, S. Rosso su Gallo: "Ovviamente è confermato ma ci deve essere la sua volontà"
Coppa Italia Serie C: storia, formula e tutto quello che c’è da sapere sul torneo... Coppa Italia Serie C: storia, formula e tutto quello che c’è da sapere sul torneo
Latina, cosa succede se vince la Coppa Italia e va ai playout? Il regolamento Latina, cosa succede se vince la Coppa Italia e va ai playout? Il regolamento
Coppa Italia Serie C, Potenza-Latina: tutto sulla finale d'andata al 'Viviani' Coppa Italia Serie C, Potenza-Latina: tutto sulla finale d'andata al 'Viviani'
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Cremonese, Giampaolo sempre più vicino: accordo fino al 30 giugno 2027
Immagine top news n.1 L'agente di Retegui a cena con Tare: il Milan sogna il grande colpo. Tutti i dettagli
Immagine top news n.2 Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
Immagine top news n.3 Juventus, Yildiz: "Mai giocato per soldi. Al Bayern 11 anni, ma mai la loro fiducia. E ho detto ciao"
Immagine top news n.4 Gila supera a pieni voti l'esame del futuro: il Milan vuole chiudere, l'Inter... anche
Immagine top news n.5 Spalletti-Juventus, prove di continuità: rinnovo a un passo
Immagine top news n.6 Champions, i primi verdetti: dominio PSG, Arsenal e Real avanti. Impresa dello Sporting
Immagine top news n.7 Juventus e Spalletti, sul rinnovo non ci sono più dubbi. Poi i rinforzi: Lucio punta Greenwood
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, a rischio anche il quarto posto. E vi spiego il perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Turchia, Yildiz per Kadioglu: "Ti diverti a guardarlo. Gli passi palla e ci pensa lui a risolverla"
Immagine news Serie A n.2 Maifredi: "Mai stato un fan di Spalletti, ma un suo prolungamento ci può stare"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Ibrahimovic commenterà il Mondiale per Fox Sports: "Sei la benvenuta America!"
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Baldanzi morde il freno: ieri si è allenato in gruppo, con l'Udinese può avere spazio
Immagine news Serie A n.5 Yildiz: “Del Piero? Non mi piace il paragone”. Alla sua età, Alex aveva segnato meno. Poi conquistò l’Europa
Immagine news Serie A n.6 Inter, occhi su Ostigard per la difesa: per lui il Genoa dovrebbe chiedere 10-12 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, domani presentazione blindata per Cole. Presenti Di Taranto e Aiello
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Manfredi: "A Carrara punti decisivi per l'obiettivo salvezza"
Immagine news Serie B n.3 Quando si recupererà Catanzaro-Modena? Due le date nel mirino della Lega B
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Hristov dopo il rigore assegnato all'Empoli: "Io gli arbitri non li capisco più"
Immagine news Serie B n.5 Prima la Carrarese, poi l'Avellino: cinque giorni di fuoco per la Samp con due scontri diretti
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 31ª giornata: oggi si chiude il turno infrasettimanale. Alle 19 Frosinone-Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Micco sul ritorno di Balla: "Antonini stravede per lui. In Serie D era sprecato"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, gli arbitri della 33ª giornata. Ternana-Sambenedettese a Gianquinto
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo: "Ricevuta una grande responsabilità. Felice di aver rispettato le attese"
Immagine news Serie C n.4 Matteassi: “Vicenza dominante, in B serviranno innesti ma la base è ottima”
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, S. Rosso su Gallo: "Ovviamente è confermato ma ci deve essere la sua volontà"
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C: storia, formula e tutto quello che c’è da sapere sul torneo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince