Esclusiva TMW Matteassi: “Vicenza dominante, in B serviranno innesti ma la base è ottima”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Luca Matteassi ha commentato la promozione in Serie B del Vicenza, analizzando presente e futuro del club biancorosso.

Direttore, il Vicenza ha conquistato la promozione diretta in Serie B al termine di una stagione dominata. Quanto è meritato questo traguardo?

“Sono d’accordo, il Vicenza ha veramente dominato questo campionato. È una promozione meritata perché parliamo di una proprietà molto importante, che non fa mancare nulla, e di una tifoseria straordinaria. È una piazza che non c’entrava nulla con la Serie C e che ha tutte le carte in regola anche per fare bene in categorie superiori. Dopo due anni difficili, questo risultato è più che meritato.”

Guardando al futuro: quanto manca a questa squadra per essere pronta per la Serie B?

“La società è ambiziosa e non ha intenzione di partecipare soltanto, quindi costruirà sicuramente una squadra competitiva. Hanno avuto il vantaggio di vincere con anticipo e quindi possono programmare per tempo. La Serie B è un campionato difficile, ma il Vicenza parte da una base importante: servirà qualche innesto, ma sono convinto che potrà essere una buona squadra anche nella categoria cadetta.”

Dal punto di vista tecnico, quali sono le principali differenze tra Serie C e Serie B?

“Sono due campionati entrambi difficili, soprattutto la Serie C quando si tratta di vincerla. In Serie B però te la puoi giocare con tutti, ma serve più fisicità e giocatori che conoscano bene la categoria. Non è un campionato semplice: basta vedere come cambiano gli equilibri nel giro di poche partite. Il Vicenza dovrà inserire elementi di esperienza, ma senza stravolgere troppo.”

Uno dei punti di forza è stato anche il settore giovanile, tornato a produrre talenti. Quanto è importante questo aspetto?

“È fondamentale. Negli ultimi anni abbiamo dato spazio a diversi giovani, rinnovando contratti e valorizzando ragazzi come Sandon e Talarico. A Vicenza si lavora molto bene sul settore giovanile e ci sono altri profili interessanti anche tra i più giovani. Avere calciatori cresciuti in casa che arrivano in prima squadra e contribuiscono alla vittoria è un valore enorme, sia tecnico che per la società.”

Quanto sarebbe importante confermare Fabio Gallo in panchina?

“È chiaro che tutti preferiscono non avere il contratto in scadenza, poi saranno società e allenatore a decidere. Però confermare Gallo sarebbe fondamentale: conosce l’ambiente, la squadra e ha fatto un grande lavoro. Penso che non ci saranno problemi, perché dopo una vittoria così è giusto continuare insieme e affrontare la Serie B con continuità.”

Tra i protagonisti c’è Nicola Rauti, che lei ha portato a Vicenza: può essere un valore aggiunto anche in Serie B?

“Sì, sono d’accordo. Ma non c’è solo lui: a Vicenza sono arrivati diversi giocatori importanti come Morra, Costa, Carraro, Cuomo. Rauti però quest’anno ha fatto il salto di qualità: è un ragazzo che stimo molto, lo avevo già portato a Pescara. È un attaccante esplosivo, forte fisicamente, sempre disponibile e capace di ricoprire più ruoli. È un grande lavoratore e in Serie B può fare molto bene. Credo che il Vicenza se lo terrà stretto.”