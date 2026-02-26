TMW Matteassi sul Pescara: "Insigne non si discute ma deve stare bene fisicamente"

Intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com, Luca Matteassi, ex direttore sportivo del Pescara, ha parlato anche del momento complicato che sta vivendo il Delfino, invischiato nella lotta per non retrocedere in Serie B.

“Insigne è un giocatore che non si discute, ma bisogna capire come sta fisicamente. Se ha giocato solo 20 minuti evidentemente non è ancora pronto. Il Pescara ha ottenuto una vittoria importante ad Avellino, poi ha perso a Venezia che per me è una squadra fuori categoria. Ora ha partite decisive contro Palermo, Frosinone e Bari: deve fare più punti possibile, perché la classifica non è delle migliori”.

Quanto sarebbe pesante un ritorno in Serie C?

“Dopo essere tornati in B, nessuno sarebbe contento di retrocedere. Il presidente Sebastiani tiene moltissimo alla categoria. Devono provare a fare un filotto di vittorie, altrimenti la situazione si complica e la piazza resterebbe delusa”.