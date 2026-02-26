Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"

Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"TUTTO mercato WEB
© foto di Dario Raimondi
Luca Bargellini
Oggi alle 11:04Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore sportivo Luca Matteassi ha analizzato la corsa promozione in Serie C, il momento del Pescara in B, il tema FVS e anche il proprio futuro professionale.

Il Catania si gioca tanto tra Salernitana e Benevento: può ancora puntare al primo posto, oggi distante cinque punti?
“Sì, il distacco è di cinque punti e tutto dipenderà da questi due scontri diretti. Sono partite fondamentali. La Salernitana ha appena cambiato allenatore, quindi bisognerà capire come reagirà. Se dopo queste due gare il Catania resterà a pochi punti dal Benevento, allora le chance saranno ancora concrete. Se invece perderà terreno sarà dura, perché il Benevento è una squadra molto forte e quadrata”.

Che idea si è fatto della scelta di Serse Cosmi al posto di Raffaele?
“Pensavo che Raffaele potesse fare meglio, è un tecnico che conosce la categoria. Però da fuori è sempre facile giudicare: bisognerebbe vivere le situazioni interne per capire cosa non abbia funzionato. A Salerno c’è un direttore sportivo molto capace, quindi se è stata fatta questa scelta ci sarà un motivo. È vero che Cosmi non allena da qualche anno e la Serie C manca dal 2000, ma vedremo cosa dirà il campo”.

Arezzo-Ravenna può essere lo scontro decisivo per la promozione diretta?
“Se l’Arezzo dovesse vincere, considerando anche la partita in meno, diventerebbe molto complicato per il Ravenna rientrare. Il pareggio forse lascerebbe ancora tutto aperto, anche perché mancano dieci partite e ci sono tre gare in una settimana. Però con una vittoria dell’Arezzo la corsa si farebbe davvero difficile per le inseguitrici”.

Tomei ad Ascoli e Troise a Lumezzane stanno facendo molto bene: che ne pensa?
“Stanno facendo un grande lavoro. L’Ascoli ha cambiato proprietà, c’era un po’ di confusione iniziale ma hanno costruito un progetto solido, rinforzando la rosa anche a gennaio con giocatori abituati a vincere la Serie C. Purtroppo per loro davanti ci sono due squadre che stanno facendo qualcosa di eccezionale.
Il Lumezzane, invece, dopo un avvio difficile ha cambiato allenatore e da lì i numeri parlano chiaro: il percorso è ottimo”.

Come vede la situazione del Pescara, impegnato nella lotta salvezza?
“Insigne è un giocatore che non si discute, ma bisogna capire come sta fisicamente. Se ha giocato solo 20 minuti evidentemente non è ancora pronto. Il Pescara ha ottenuto una vittoria importante ad Avellino, poi ha perso a Venezia che per me è una squadra fuori categoria. Ora ha partite decisive contro Palermo, Frosinone e Bari: deve fare più punti possibile, perché la classifica non è delle migliori”.

Quanto sarebbe pesante un ritorno in Serie C?
“Dopo essere tornati in B, nessuno sarebbe contento di retrocedere. Il presidente Sebastiani tiene moltissimo alla categoria. Devono provare a fare un filotto di vittorie, altrimenti la situazione si complica e la piazza resterebbe delusa”.

Che giudizio dà sull’introduzione del Football Video Support?
“Sono favorevole alla tecnologia. Siamo nel 2026, se possiamo usarla perché non farlo? Le polemiche ci saranno sempre, con o senza FVS. Però è uno strumento utile. E condivido l’idea del challenge anche per la Serie A”.

Direttore, quando la rivedremo in pista?
“Non lo so. In questi anni penso di aver dimostrato di conoscere bene la Serie C: sono sempre arrivato tra le prime quattro, ho perso due finali playoff e ottenuto due secondi posti. Mi aggiorno, vado negli stadi, guardo partite. Spero di ricevere presto una chiamata, perché questo lavoro mi manca tantissimo. Voglio trovare il progetto giusto per ripartire”.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti" Matteassi: “Mercato vivace, ma quando le cose vanno bene bisogna stare attenti"
Matteassi: "Ravenna sorprendente. Nel Girone C di Serie C ci sarà grande battaglia"... Matteassi: "Ravenna sorprendente. Nel Girone C di Serie C ci sarà grande battaglia"
Matteassi: “Il Vicenza è maturo per la Serie B. Ora sogno una nuova sfida” Matteassi: “Il Vicenza è maturo per la Serie B. Ora sogno una nuova sfida”
Altre notizie Serie C
Pineto, Kraja: “Qui un grande gruppo. Playoff? Serviranno compattezza e forza mentale”... Esclusiva TMWPineto, Kraja: “Qui un grande gruppo. Playoff? Serviranno compattezza e forza mentale”
Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in... Esclusiva TMWMatteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."... Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che... La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa... Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028... UfficialeLa Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
"Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio... "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota... Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota del club
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
2 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
5 Juventus-Galatasaray, Llorente contro il VAR per il rosso a Kelly: "Non era neanche giallo"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Più nero che bianco. La Juventus ha perso (quasi) tutti gli obiettivi in un febbraio da incubo
Immagine top news n.1 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.2 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.3 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.4 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine top news n.5 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine top news n.6 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine top news n.7 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Al top per chilometri, contrasti e recuperi: così Taylor si è preso il centrocampo della Lazio
Immagine news Serie A n.2 Resp. settore giovanile Genoa: "All'estero 2008 in Champions, in Italia 2004 in Primavera"
Immagine news Serie A n.3 Bocci sul Corriere della Sera: "La meravigliosa Atalanta di Palladino ha i geni gasperiniani"
Immagine news Serie A n.4 Rigore Atalanta, il Borussia non ci sta: "Nessuna intenzione di colpire Krstovic per Bensebaini"
Immagine news Serie A n.5 La partita di ieri ha definitivamente sciolto le riserve sul futuro di Luciano Spalletti
Immagine news Serie A n.6 Milan, obiettivo Champions e poi rosa da rimpinguare: uno-due centrali, la punta e non solo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, la miglior Serie B lagunare di sempre. Stroppa meglio di tutti i predecessori
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Palumbo: "Qui per riconquistare la A. Inzaghi? Favoloso quanta fame abbia"
Immagine news Serie B n.3 Lombardi: "Rinnovo Crisetig-Padova? Ne parleremo al termine della stagione"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Ceccaroni: “Da Chiavari è iniziato un altro campionato. Abbiamo un sogno da realizzare”
Immagine news Serie B n.5 Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Immagine news Serie B n.6 Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Matteassi: “Catania si gioca tutto. Arezzo-Ravenna? Decisiva per la promozione in B"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Troise: "Il contratto in scadenza? Ad Arezzo avevo due anni eppure..."
Immagine news Serie C n.3 La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Immagine news Serie C n.5 La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.6 "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…