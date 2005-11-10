Miramari non sarà più l'allenatore del Forlì: dopo due anni si separano le strade
La notizia era nell'aria, adesso arriva l'ufficialità: dopo due stagioni, si separano le strade del Forlì e del tecnico Alessandro Miramari.
A renderlo noto la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo:
"Al termine di due stagioni alla guida tecnica del Forlì Football Club, si conclude il rapporto professionale con mister Alessandro Miramari.
La separazione consensuale avviene in seguito alla naturale scadenza del rapporto contrattuale, prevista in data odierna.
Tutta la Società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto, la dedizione e la passione dimostrate nel corso di queste due meravigliose stagioni passate insieme!
Sotto la sua guida, il Forlì ha conquistato la vittoria del campionato di Serie D 2024/25, ottenendo il ritorno nel campionato di Serie C, categoria nella quale ha poi raggiunto la salvezza diretta al termine della stagione appena conclusa.
Ad Alessandro e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera professionale e per le future sfide che li attendono.
In bocca al lupo Mister!".