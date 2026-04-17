Forlì, il tecnico Miramari: "Quando sento dire che il campionato è regolare mi viene da sorridere"
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Il tecnico del Forlì, Alessandro Miramari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Carpi, sottolineando l’importanza della sfida: “Ci giochiamo una grande occasione e vogliamo sfruttarla al meglio – riporta piazzaledellavittoria.it –. Siamo fiduciosi, ma consapevoli che in questo campionato nessuno regala nulla. Mi aspetto una gara intensa e combattuta: dovremo farci trovare pronti in ogni situazione per raggiungere finalmente un traguardo che inseguiamo da tempo”.
Poi una battuta anche sulla situazione della Ternana: “Quando sento dire che il campionato è regolare mi viene da sorridere. Solo in Italia può succedere che una squadra senza sostenibilità economica venga comunque portata avanti”.
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