Il Monopoli si assicura Colombara. Ha sottoscritto un accordo biennale con i biancoverdi
Volto nuovo in casa Monopoli, con la società che ha annunciato l'arrivo in biancoverde di Matteo Colombara, svincolato dopo l'esperienza con la Giana Erminio: il classe 2004 ha sottoscritto un accordo biennale con i pugliesi, valido quindi fino al 30 giugno 2028.
Di seguito, la nota del club:
"La SS Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto un accordo per i diritti alle prestazioni sportive con il calciatore Matteo Colombara con scadenza al 30 giugno 2028.
Classe 2004 (è nato il 23 marzo a Milano), difensore di piede destro, Colombara conta 110 presenze in tutte le competizioni con la Giana Erminio, 64 di queste in Serie C, Coppa Italia e Playoff Serie C. Il calciatore si è già unito al gruppo per la fase di pre ritiro di Fasano ed è a disposizione di mister Colombo.
Benvenuto Matteo!".