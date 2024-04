Ufficiale Monterosi, primo contratto da professionista per il 2007 Riccardo Corallini

Nonostante la classifica nel Girone C non sia propriamente felice per il Monterosi (penultimo posto), arriva dal club laziale la notizia del primo contratto da professionista per un giovane tesserato.

"Primo contratto da professionista per Riccardo Corallini - si legge nella nota ufficiale -, giocatore classe 2007 del Monterosi Tuscia Fc. Questa mattina il talentuoso terzino sinistro, già convocato nella Rappresentativa Lega Pro Under 17, ha firmato un triennale su impulso del presidente Mauro Fusano.

Corallini, terzino di spinta in grado di giocare sia a destra che a sinistra, in questa stagione ha messo in mostra anche doti tecniche oltre che atletiche ed è già stato convocato in prima squadra.

“La firma di Corallini evidenzia la nostra intenzione di premiare il merito: valorizzare i giovani è uno degli obiettivi del club”, dichiara il presidente Fusano.

“Crediamo molto in Corallini e nella sua crescita sportiva ed umana: lo stiamo accompagnando in questi momenti decisivi e sta rispondendo molto bene. Nel campionato Under 17 ha già messo in mostra le sue qualità, continuando con impegno e abnegazione potrà solo che migliorare”, così l'amministratore Aliano.