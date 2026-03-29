Ospitaletto, Quaresmini: "Tre punti fondamentali, la salvezza è vicina"

L’Ospitaletto supera 3-2 la Giana Erminio e compie un passo importante verso la salvezza. Il tecnico Andrea Quaresmini vede il traguardo sempre più vicino, pur mantenendo prudenza: "Tre punti fondamentali e penso che a quota 41 si possa stare tranquilli per la salvezza. Abbiamo ancora quattro partite e dobbiamo fare il massimo per non sperperare quanto fatto finora".

L’allenatore invita però a non abbassare la guardia: “Non andiamo in vacanza da domani. Finire undicesimi o sedicesimi non è la stessa cosa".

Sulla corsa ai playoff, Quaresmini frena gli entusiasmi: “Da qui a parlare di playoff ce ne passa, anche se abbiamo scontri diretti. Se vincessimo tutte allora potremmo fare calcoli, ma è inutile parlarne ora".

Analizzando la gara, il tecnico riconosce un avvio difficile ma una buona reazione: “Siamo partiti molto male, il gol subito all’inizio ci ha scombussolati ma siamo rimasti dentro la partita".

Infine, elogia la prova del gruppo ma sottolinea anche qualche errore in costruzione: “I ragazzi hanno dimostrato di valere la Serie C. In fase di possesso abbiamo però commesso passaggi imprecisi che hanno agevolato la Giana".