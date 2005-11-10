Ufficiale L'Ostiamare pesca ancora dalla Serie A. In prestito dal Genoa arriva Carbone

È attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, che l’Ostiamare Calcio si dice "lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Filippo Carbone, che arriva in prestito dal Genoa.

Classe 2006, Carbone è un centrocampista di prospettiva cresciuto nel settore giovanile di una delle società più prestigiose del panorama calcistico italiano. Un profilo giovane, di qualità e di assoluta affidabilità, che si inserisce perfettamente nella filosofia di un Club che ha sempre creduto nel valore dei giovani e nella loro capacità di fare la differenza quando messi nelle condizioni giuste per esprimersi.

L’arrivo di Filippo Carbone è la conferma di una direzione precisa: l’Ostiamare vuole affrontare la prossima stagione in Serie C con una rosa ambiziosa, costruita con intelligenza, capace di coniugare esperienza e freschezza, continuità e qualità. Un progetto serio, fondato sulla valorizzazione dei talenti e sulla volontà di competere ad alti livelli nella categoria.

Benvenuto, Filippo.

Forza Ostiamare".