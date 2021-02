Padova e la volata verso la B, Sogliano: "Dovremo attendere il doppio recupero del Perugia"

Il prossimo sarà un weekend importante per la corsa promozione nel Girone B della Serie C. In programma c'è un doppio scontro diretto nelle altissime posizioni di classifica con il Padova Capolista che affronterà un Cesena settimo e reduce da due vittorie consecutive, mentre il Perugia, terzo, ospiterà il Modena attualmente secondo alle spalle dei biancoscudati.

Su questo doppio incrocio si è espresso Sean Sogliano, ds del Padova, dalle colonne del Corriere del Veneto: "In questo momento siamo primi, ma è ancora tutto da giocare. Mancano dodici partite, può accadere di tutto. Ci sono 3-4 squadre che sono in lizza per il primato. Verdetti decisivi ancora non ne vedo. Il Perugia con ancora due gare da recuperare? Purtroppo non ci possiamo fare nulla, dobbiamo attendere che queste due partite vengano giocate e sperare che non le vincano entrambe. Nessuno regala nulla, neanche in coda. Questo ormai lo si è capito molto bene".