Padova, Sogliano su Pavanel: "Lo conosco dai tempi di Verona: è determinato e motivato"

vedi letture

Intervenuto dalle colonne de Il Mattino di Padova, il Ds del Padova Sean Sogliano ha commentato l'arrivo in biancoscudato di mister Massimo Pavanel: "Ho avuto modo di conoscere Pavanel quando ero a Verona dove ho apprezzato l’ottimo lavoro svolto con la squadra Primavera. Negli ultimi anni ha accumulato esperienza in Serie C e si è reso protagonista anche di buoni risultati in questa categoria. È determinato e molto motivato per questa nuova avventura con il Padova ma il resto, come sempre, lo dirà il campo».