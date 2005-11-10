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Parma, il giovane Astaldi rinnova e va in prestito: giocherà in Serie C con la Pianese

Parma, il giovane Astaldi rinnova e va in prestito: giocherà in Serie C con la Pianese TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 15:52Serie C
Il classe 2006 ha firmato fino al 2028 con il club ducale. Andrà a farsi le ossa nel club toscano

Il Parma con una nota sui propri canali ufficiali ha annunciato il rinnovo di contratto del portiere classe 2006 Astaldi che è stato poi prestato in Serie C alla Pianese per fargli fare esperienza.

Il comunicato del Parma


"Parma Calcio 1913 comunica di aver prolungato il contratto del calciatore Gianluca Astaldi sino al 30 giugno 2028.
Contestualmente, il Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il portiere all'US Pianese sino al termine della stagione sportiva 2026/27.
Gianluca ha difeso i pali della formazione Under 20 gialloblu per due stagioni consecutive, culminando il suo percorso con la Finale Playoff Scudetto del Campionato di Primavera 1. Per Astaldi si apre ora una nuova esperienza nel calcio professionistico, che gli permetterà di proseguire il proprio percorso di maturazione sportiva e personale".

Il comunicato della Pianese


"La Pianese comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Parma, le prestazioni sportive del portiere Gianluca Maria Astaldi, che vestirà la maglia bianconera nella stagione 2026/27.

Nato a Roma, il giovane portiere classe 2006 cresce in alcuni dei più importanti settori giovanili italiani ed europei. Dopo le esperienze con il Vitória Guimarães e il Cagliari, nel 2023 approda al Parma, dove prosegue nel proprio percorso di crescita, mettendosi in evidenza prima con l’Under 18 e poi con la formazione Primavera.

Nella stagione 2024/25 colleziona 30 presenze, mantenendo la porta inviolata in 12 occasioni e contribuendo alla vittoria del campionato Primavera 2 da parte della formazione ducale. Nell’annata appena conclusa conferma il proprio percorso di crescita disputando 38 gare tra Primavera 1, Coppa Italia Primavera e playoff, facendo registrare 14 clean sheet e raggiungendo la finale scudetto contro la Fiorentina. Le sue prestazioni gli valgono anche le prime convocazioni con la prima squadra del Parma. La società bianconera rivolge a Gianluca un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".

Le parole del giocatore


“Sono molto felice di essere arrivato alla Pianese – spiega il neo bianconero Astaldi ai canali ufficiali –, ho trovato un ambiente accogliente e motivato e non vedo l’ora di dare massimo per questa maglia. Mi aspetto una stagione intensa, in cui crescere insieme alla squadra e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, dando sempre il massimo in ogni partita”.

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