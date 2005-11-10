Pergolettese, arriva in prestito dalla Cremonese il classe 2006 Emanuele Bassi
Come avevamo anticipato ieri, primo volto nuovo per la Pergolettese 2026/27. La Società gialloblù rinforza il pacchetto difensivo con l’arrivo in prestito dalla Cremonese Primavera del difensore Emanuele Bassi classe 2006.
Nato a Crema, dove ci abita attualmente, sin da giovanissimo è stato notato dagli scouting grigiorossi, che l’hanno tesserato nel proprio settore giovanile dove, in dieci anni, ha scalato tutte le tappe fino ad arrivare alla squadra Primavera. Dopo aver vinto il campionato Primavera 2, ha disputato le ultime due stagioni in Primavera 1, dove nel massimo campionato giovanile, sono state 54 le presenze totali, di cui 25 nella stagione scorsa. Dotato di grande duttilità tattica, può giocare da terzino destro ma anche da centrale in una difesa a 4 o braccetto in uno schieramento a tre.
Nonostante le numerose richieste dalla terza serie nazionale, ha preferito affrontare la sua prima stagione da professionista nella squadra della sua città di nascita.