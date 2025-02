Ufficiale Pergolettese, dalla Juventus un rinforzo per l'attacco: è il 2005 Di Biase

L’U.S.Pergolettese annuncia l’arrivo dalla Juventus, con la formula del trasferimento temporaneo, dell’attaccante Gianmarco Di Biase.

Nato a Empoli il 26.11.2005, inizia la sua carriera nella Pistoiese, che vede in lui un ottimo talento e decide di accoglierlo nel settore giovanile. Nella stagione 2021/2022 arriva il suo esordio nella Viareggio Cup e a gennaio la Juventus si avvicina a lui, decidendo di acquistarlo ma di lasciarlo in prestito alla Pistoiese fino al termine della stagione in Serie D che si concluderà con 35 presenze, 12 gol e 3 assist. Arrivato alla Juventus però ha subito un infortunio, proprio ad inizio stagione con la rottura del legamento crociato. Questo problema lo obbliga a rimanere fuori dai giochi per parecchi mesi e a saltare tutta la prima parte di campionato con la Juventus Next Gen. Recuperato in pieno dall’infortunio, è rientrato in questa stagione, con la formazione che partecipa al campionato Primavera1, ha realizzato 10 gol tra campionato e Coppa Italia in 23 gare, diventando uno degli attaccanti più prolifici della Juventus Primavera.