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Pergolettese, Tacchinardi: "Con la Pro Patria importante vincere, ma non siamo ancora salvi"

Pergolettese, Tacchinardi: "Con la Pro Patria importante vincere, ma non siamo ancora salvi"TUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Andrea Piras
Oggi alle 11:19Serie C
Andrea Piras

Dopo il successo contro la Pro Patria, il tecnico della Pergolettese Mario Tacchinardi ha commentato in conferenza stampa: "Oggi non era importante giocarla, era importante vincerla e questo fa tutta la differenza del mondo. L'aspetto mentale era determinante e la squadra ha fatto una grande partita da questo punto di vista, soprattutto nel primo tempo dove avremmo meritato il doppio vantaggio per le occasioni create. Nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo per paura di subire gol, ma abbiamo avuto una grandissima reazione dopo il pareggio. Faccio i complimenti ai ragazzi perché questa è la loro vittoria.

Non siamo ancora salvi e il passo falso di Gorgonzola non lo voglio più vedere. Possiamo perdere le partite, ma non possiamo sbagliare l'atteggiamento: se non ci mettiamo determinazione, attenzione e voglia di non prendere gol, rischiamo con tutti. Oggi la squadra ha risposto bene al di là degli errori, calcolando il peso specifico della gara e il valore dell'avversario. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri limiti ma continuare a lottare su ogni pallone come abbiamo fatto stasera".

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