Pergolettese, un altro talento italiano verso l'estero? Ipotesi Eredivisie per Cordaro
La prossima estate un altro giovane talento italiano potrebbe decidere di lasciare il nostro Paese per cercare fortuna altrove.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, gli uomini mercato del Go Ahead Eagles, formazione olandese con sede nella città di Deventer che milita in Eredivisie, avrebbero messo nel mirino Lorenzo Cordaro, portiere classe 2004 in forza dall'estate 2024 alla Pergolettese.
Il ragazzo, cresciuto nelle giovanili della Juventus, è stato seguito e monitorato dagli emissari della società olandese per tutta la stagione, tanto che la dirigenza sarebbe pronta a presentare un'offerta ufficiale al club di Serie C.
Cordaro (21) nel corso della stagione appena conclusa ha messo a referto 30 presenze complessive, con 5 clean sheet all'attivo. I gettoni, nel complesso, con la Pergolettese sono invece 66 con 15 gare senza gol al passivo.
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