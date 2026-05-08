Ufficiale Phoenix Srl acquisisce la Pergolettese. Micheli manterrà la guida delle attività del club

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Pergolettese - salvatasi con una giornata di anticipo e quindi ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C - "comunica che la proprietà del club è passata sotto il controllo della società Phoenix Srl, con l’obiettivo di sostenere e sviluppare il progetto sportivo gialloblù nel segno della continuità e della crescita.

L’ingresso di Phoenix Srl rappresenta un passaggio strategico volto a rafforzare la struttura societaria, a consolidare la stabilità economica e creare l condizioni per nuove prospettive di sviluppo nel medio e lungo periodo.

A garanzia di continuità gestionale e operativa, Anna Micheli proseguirà nel proprio ruolo, mantenendo la guida delle attività del Club.

La nuova proprietà e la struttura esistente lavorerà con l’obiettivo condiviso di preservare l’identità della Pergolettese, valorizzare il legame con il territorio e rafforzare il progetto sportivo, con particolare attenzione al settore giovanile e alle iniziative sociali. Questo passaggio rappresenta un momento importante per il futuro del Club e si inserisce in un percorso di crescita che punta a coniugare stabilità, sostenibilità e ambizione, nel rispetto dei valori che da sempre contraddistinguono la Pergolettese.

La U.S. Pergolettese 1932 desidera ringraziare tutti coloro che continuano a sostenere il Club: tifosi, sponsor, istituzioni e comunità locale, elementi fondamentali per affrontare con fiducia questa nuova fase. Mostra meno".