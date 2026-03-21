Perugia, furia Tedesco: "Abbiamo assistito al disastro arbitrale. Espulsione mia assurda"

Giovanni Tedesco è una furia. Il tecnico del Perugia ha commentato ai microfoni di Umbria TV il pareggio casalingo contro la Torres sottolineando come non gli sia piaciuta la direzione di gara: "Abbiamo assistito al disastro arbitrale - riporta Umbria24.it - con errori da una parte e dall’altra. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il signor Orsato. La mia espulsione è assurda. Il braccio del giocatore della Torres è incredibile. Abbiamo foto e filmati fin troppo chiari.

Questo non è calcio, il Var ha trasformato tutto in un circo. Inoltre, a Pesaro dovremo trovare un allenatore dato che sia io che il mio vice siamo stati espulsi senza aver fatto nulla. Ai punti avremmo meritato qualcosa in più pur se avremmo dovuto fare meglio in alcuni aspetti, come in occasione del gol subito.

Ad inizio ripresa sarebbe servita più determinazione ed invece siamo rientrati in campo un po’ compassati, ma a fine gara ho detto ai ragazzi di alzare la testa, abbiamo allungato sul Bra e abbiamo allungato la striscia di risultati utili consecutivi".