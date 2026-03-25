Perugia, tegola Manzari sulle corsie laterali: è stato operato al ginocchio. I tempi di recupero
Perdita importante in casa Perugia per questo finale di stagione. L'esterno Giacomo Manzari, quattro gol in 25 presenze, infatti si è dovuto operare a causa di una lesione al ginocchio sinistro. Di seguito la nota del club umbro in merito all'intervento:
"In seguito all’infortunio riportato dal calciatore Giacomo Manzari durante la gara Perugia-Torres, con gli esami diagnostici che hanno poi riscontrato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro, AC Perugia Calcio comunica che questa mattina (mercoledì 25 marzo) il giocatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso la Clinica Lami.
L’intervento, eseguito dal dr. Ermanno Trinchese, con la collaborazione del prof. Giuliano Cerulli e del dr. Alessandro Cirimbilli, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in circa 60 giorni.
Il calciatore osserverà un periodo di riposo e poi inizierà il programma riabilitativo.
Forza Giacomo, siamo tutti con te".
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