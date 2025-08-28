Perugia, ecco il rinforzo per l'attacco. In prestito annuale dal Bari arriva Manzari
È attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, che il Perugia annuncia di aver raggiunto un accordo con il Bari per il prestito stagionale dell'attaccante Giacomo Manzari, che approda al Grifo quindi fino al 30 giugno 2026.
Ecco il comunicato:
"AC Perugia Calcio annuncia di aver raggiunto un accordo con la SSC Bari per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Manzari che si legherà al Club biancorosso sino al 30 giugno 2026.
L’attaccante mancino, classe 2000, è dotato di un’ottima tecnica individuale.
Nato a Bari e cresciuto nella società dei “Galletti”, nel 2018, dopo il fallimento del club pugliese, si trasferisce al Sassuolo dove esordisce tra i professionisti in occasione della partita di Serie A pareggiata per 1-1 contro il Cagliari. Per lui anche 52 presenze in B con Frosinone, Ascoli, Feralpisalò, Bari e Carrarese. In Serie C oltre 60 presenze con 12 reti (in tutte le competizioni). In Coppa Italia Serie A con il Bari un goal contro la Cremonese.
Benvenuto al Perugia, Giacomo!".
Ha fatto chiaramente eco anche la nota della formazione pugliese, che ha temporaneamente salutato l'attaccante: "SSC Bari rende comunica che è stato trovato l'accordo con l'A.C. Perugia Calcio per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe '00 Giacomo Manzari fino al termine della stagione.
