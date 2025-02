Ufficiale Pescara, il giovane Antonio Arena ha firmato il suo primo contratto da professionista

vedi letture

Pescara Calcio è lieto di annunciare che Antonio Arena, giovane talento italo-australiano, a pochi giorni dal compimento del suo sedicesimo compleanno, ha firmato questa mattina il suo primo contratto da professionista con il club. L’accordo legherà il giocatore alla società biancazzurra per i prossimi tre anni.

Un traguardo importante per Antonio, che rappresenta non solo un passo decisivo nella sua carriera, ma anche il frutto di un percorso di crescita che lo ha portato a distinguersi come uno dei giovani più promettenti del panorama nazionale grazie alle ultime convocazioni in Azzurro.

Il Pescara Calcio desidera ringraziare il suo Settore Giovanile e la Academy Pescara Calcio per l’eccellente lavoro svolto nello sviluppo e nella valorizzazione del ragazzo, contribuendo in maniera determinante alla sua formazione tecnica e professionale.

Un sentito ringraziamento va anche alla prima scuola calcio di Antonio in Australia, guidata dall’ottimo Anthony Ucchino, per il ruolo fondamentale avuto nella sua crescita sportiva e nei primi passi nel mondo del calcio.

Con grande entusiasmo, il Pescara Calcio accoglie Antonio Arena tra i professionisti, augurandogli una carriera ricca di soddisfazioni in maglia biancazzurra.