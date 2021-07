Pescara, summit col Monza per Gliozzi. Per l'attacco piace anche Gori della Fiorentina

Secondo quanto riferito dal Messaggero il Pescara nelle prossime ore si incontrerà con il Monza per parlare del futuro di Ettore Gliozzi, attaccante classe '95 che nella passata stagione ha vestito la maglia del Cosenza. Sul giocatore la concorrenza non manca, ma gli abruzzesi sono convinti di poter portare il giocatore in biancazzurro anche se andrà valutata l'intenzione dello stesso di scendere in Serie C. Un altro nome che piace per l'attacco è quello di Gabriele Gori, classe '98 della Fiorentina che nella passata stagione ha vestito la maglia del Vicenza. Un'operazione complessa che richiederà tempo per essere chiusa.