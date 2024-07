Ufficiale Pianese, arriva l'esterno sinistro ex Virtus Francavilla Simone Nicoli

Simone Nicoli, classe 1998, è un nuovo calciatore della Pianese. Esterno di sinistra, può essere impiegato come centrocampista, come terzino e ha spesso giocato anche a tutta fascia. È reduce da una stagione in serie C vissuta con la maglia della Virtus Francavilla. Una stagione non fortunata per la compagine pugliese, che è stata retrocessa in serie D, e nemmeno per il calciatore, che ha messo insieme 19 presenze ma che è dovuto anche rimanere lontano dai campi per circa due mesi a causa di un infortunio.

Ora per Nicoli si è concretizzato il trasferimento alla Pianese. Sarà quindi ancora serie C per lui, con l’obiettivo del mantenimento della categoria. In carriera Nicoli ha indossato le maglie di San Marino, Sammaurese, Mezzolara, Prato, Virtus Francavilla e ora indosserà la maglia bianconera della Pianese.

“Sono molto felice che si sia concretizzato questo trasferimento – sono le parole di Simone Nicoli. – Quando ho parlato con il direttore sportivo della Pianese Francesco Cangi ci siamo subito trovati d’accordo e sono stato lieto di sposare il progetto di questa società. Il club mi piace, ho amici che hanno giocato nella Pianese e me ne hanno parlato assolutamente bene. È una realtà seria, dove si può fare calcio. Sono contento di farne parte”.

Il pensiero sulla scorsa stagione non è felice. Afferma l’esterno di centrocampo: “È stata un’annata sfortunata per il club nel quale ho militato e anche per me, che sono rimasto fuori per infortunio per quasi due mesi. Ora arrivo a Piancastagnaio con l’intento di vivere una bella stagione. L’obiettivo è quello di mantenere la categoria, sappiamo bene che la serie C è un torneo difficile, equilibrato e che ogni partita fa storia a sé. Per fare risultato servono fame e cattiveria agonistica. Dovremo cercare di sfruttare l’entusiasmo che si vive in questo club dopo la vittoria del campionato di serie D e la promozione in C”.

Terzino o centrocampista, la zona di competenza di Simone Nicoli è comunque la fascia sinistra: “Ho sempre fatto il terzino – dice il calciatore. – Posso anche agire da quinto a centrocampo, mi piace giocare a tutta fascia. Le scelte comunque spettano sempre al mister”.