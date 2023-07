ufficiale Virtus Francavilla, doppio colpo in entrata: ecco Nicoli e Artistico

La Virtus Francavilla ha piazzato un doppio colpo in entrata annunciando i tesseramenti di Simone Nicoli dal Prato e Gabriele Artistico dal Parma. Questa la nota del club pugliese:

"Virtus Francavilla Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Nicoli, proveniente dall’A.C. Prato. Il centrocampista bolognese classe 1998, ha vestito le maglie di San Marino, Sammaurese, Mezzolara e Prato in serie D. Nel corso della sua carriera ha collezionato 195 presenze in serie D con 16 reti e 32 assist.

Contestualmente la società comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriele Artistico, proveniente dal Parma Calcio 1913. L’attaccante romano classe 2002, è cresciuto nel settore giovanile gialloblù. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di NK Lokomotiva Zagreb (serie A croata), Monterosi, Gubbio e Renate in C. I due calciatori saranno a disposizione di mister Alberto Villa per il ritiro precampionato".