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Pianese, dopo nove stagioni si separano le strade con il capitano Luca Simeoni

Pianese, dopo nove stagioni si separano le strade con il capitano Luca Simeoni TUTTOmercatoWEB
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 14:34Serie C

L’US Pianese comunica che, a partire dalla stagione sportiva 2026/27, Luca Simeoni non farà più parte della rosa bianconera.

Si chiude così un percorso lungo nove anni, durante il quale il centrocampista ha rappresentato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo, diventando una delle figure più significative della storia recente del club.

Arrivato sul Monte Amiata nell’estate del 2017, Simeoni ha legato indissolubilmente il proprio nome ai colori bianconeri, collezionando oltre 300 presenze ufficiali e contribuendo da protagonista ai traguardi raggiunti dalla società nel corso delle ultime stagioni.

“Per me la Pianese è stata molto più di una squadra: è stata una famiglia per nove anni. Nove anni di crescita, durante i quali abbiamo raggiunto traguardi importanti e vissuto insieme momenti che porterò sempre con me. Voglio ringraziare la società per la fiducia e il sostegno che non mi ha mai fatto mancare, tutti i compagni con cui ho condiviso il campo e lo spogliatoio nel corso di queste stagioni, così come gli allenatori e i membri degli staff che hanno contribuito al mio percorso umano e professionale. Un grazie speciale va anche a tutte le persone che ogni giorno lavorano dietro le quinte per questa società, spesso lontano dai riflettori ma fondamentali per il suo funzionamento, e ai nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto con passione e affetto. Lascio questa maglia con orgoglio e con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso. Posso solo dire grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme”, ha dichiarato Luca Simeoni.

Nel momento dei saluti, la società desidera ringraziare Luca per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questi anni, durante i quali ha sempre onorato la maglia bianconera con orgoglio e serietà.

A Luca vanno i più sinceri auguri per il prosieguo della sua carriera sportiva e per il suo futuro personale.

Grazie di tutto, Capitano.

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