Ufficiale Picerno, in difesa arriva il classe 2002 Pietro Santi: era alla Fermana

L’AZ Picerno rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore classe 2002 Pietro Santi.

Quello di Santi è un importante innesto per la batteria Under della Leonessa: cresciuto nelle giovanili del Frosinone, Pietro ha disputato l’ultima stagione in Serie C nella Fermana, collezionando 21 presenze e un goal.