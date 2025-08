Ufficiale Picerno, la scelta di Pietro Santi: risoluzione col club per studiare economia a NY

L’AZ Picerno comunica la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Pietro Santi.

Una scelta nata non da dinamiche di campo, ma da un’opportunità di vita che Pietro ha deciso di cogliere con coraggio e maturità: grazie al percorso sportivo compiuto fin qui, gli è stata assegnata una prestigiosa borsa di studio per frequentare la Hofstra university di New York, dove continuerà i suoi studi in economia.

Un traguardo che racconta molto dell’uomo oltre che dell’atleta, e che il club – nella persona del direttore generale Vincenzo Greco – ha scelto di accogliere e sostenere, abbracciando con convinzione la richiesta del calciatore di sospendere momentaneamente l’attività professionistica.

A Pietro va il nostro più sincero in bocca al lupo per questo nuovo viaggio, certi che anche dall’altra parte dell’oceano saprà portare con sé i valori e la passione che lo hanno contraddistinto in rossoblù.