Ufficiale Torres, il rinforzo in attacco arriva dal Modena. Di Stefano firma un contratto triennale

Volto nuovo in casa Torres, con il club che annuncia l'arrivo in rossoblù dell'attaccante Lorenzo Di Stefano, che lascia il Modena e firma un contratto triennale con la formazione sarda.

Di seguito, la nota:

"La Torres comunica l’acquisizione a titolo definitivo di Lorenzo Di Stefano dal Modena.

Attaccante duttile classe 2002, nella passata stagione ha disputato 31 partite siglando 7 gol con i molisani e vanta, nonostante la giovane età, importanti esperienze in Serie B con Modena e Lecco. Nella stagione 2022-23 ha messo a segno 7 reti in 26 presenze con il Gubbio in Serie C, mentre nel 2021-22 ha realizzato 17 reti in 32 presenze in Primavera 1 con la Sampdoria. Di Stefano firma un contratto triennale".