Play-off Serie C, Matelica al cardiopalma. Vincono Pro Vercelli e Palermo, avanza la Feralpi

Gara da cuori forti al Manuzzi con il Matelica che si conferma sorpresa di questi play off pur rischiando la clamorosa beffa. La squadra biancorossa infatti va avanti di due reti sul campo del Cesena grazie a Magri nel primo tempo e Calcagni nella ripresa – con in mezzo un rigore fallito da Bortolussi per i padroni di casa - ma poi rischia la frittata nella ripresa. Al 69° Di Gennaro infatti accorcia le distanze riaprendo la gara prima di un finale dove succede davvero di tutto. All’88° il Cesena resta in 10 per l’espulsione di Favale, ma nonostante questo trova l’energia per pareggiare i conti al sesto minuto di recupero con Ardizzone. Sarebbe la clamorosa beffa per gli ospiti, che sarebbero eliminati a causa della posizione in classifica, ma al minuto otto di recupero Balestrero fa esplodere la gioia biancorossa segnando il gol del definitivo 2-3. Nel finale espulsi Sorrentino del Cesena e un componente della panchina del Matelica.

Assieme al Matelica avanzano al prossimo turno anche il Palermo che regola la Juve Stabia in trasferta per 2-0 con un gol per tempo (Valente nel primo e Saraniti nel secondo) e la Pro Vercelli che batte la Juventus U23 grazie a un gol di Costantino all’83°. Una gara con giallo quella di Vercelli visto che allo stesso attaccante poco prima non era stato convalidato un gol col portiere bianconero Israel che aveva respinto sulla linea, difficile dire se prima che la palla la varcasse tutta, fra le proteste dei bianchi.

Infine passa il turno anche la Ferlapisalò che pone fine alla corsa della Virtus Verona. I veronesi però escono a testa alta dopo il pareggio in terra lombarda (1-1, gol di Guerra e Pittarello) venendo eliminati solo per il peggior posizionamento in classifica durante la stagione regolare.

Play off Serie C

Cesena-Matelica 2-3 (69° Di Gennaro, 96° Ardizzone;38° Magri, 50° Calcagni, 98° Balstrero)

FeralpiSalò-Virtus Verona 1-1 (19° Guerra; 56° Pittarello)

Pro Vercelli-Juventus U23 1-0 (83° Costantino)

Juve Stabia-Palermo 0-2 (18° Valente, 67° Saraniti)