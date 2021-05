Pro Vercelli, Modesto prima della Juve U23: "Saremo aggressivi contro il loro palleggio"

L'allenatore della Pro Vercelli Francesco Modesto ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Juventus U23 valida per il secondo turno dei play off spiegando cosa si aspetta dai suoi nella giornata di domani: "Lo slittamento del calendario ci ha dato più tempo per lavorare e recuperare quei giocatori che non stavano benissimo. Siamo contenti perché abbiamo lavorato bene e siamo pronti per questa gara che ha un valore importante anche per l'avversario che incontriamo. Ma noi dobbiamo comportarci da Pro Vercelli. - continua Modesto - Le due gare di campionato sono state belle e tirare, ma dobbiamo resettarle perché nei play off è tutta un'altra storia, ma sarà una gara stimolante, bella da vedere e da giocare. Saremo aggressivi come sempre, loro sanno palleggiare molto bene, hanno giocatori bravi nell'uno contro uno. Dobbiamo essere bravi su questo e far valere le nostre capacità, simili alle loro".