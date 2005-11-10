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Ieri aveva raggiunto il ritiro, oggi ha firmato: Santarpia è un nuovo calciatore della Scafatese

Ieri aveva raggiunto il ritiro, oggi ha firmato: Santarpia è un nuovo calciatore della Scafatese
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 15:55Serie C

Da tempo, la Scafatese stava seguendo Pietro Santarpia, e proprio ieri avevamo parlato dell'accordo concluso tra le parti, con il giocatore che stava raggiungendo il ritiro del neo promosso club campano: oggi arriva l'ufficialità, il classe 2002 è un nuovo calciatore gialloblù.
Di seguito, la nota del club:

"La Scafatese Calcio comunica agli organi di stampa il tesseramento del calciatore Pietro Santarpia.

Centrocampista classe 2002, Santarpia è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Frosinone e successivamente ha maturato esperienza sia in Serie D con Trapani, Ostiamare e Piacenza, sia in Serie C, con Pro Sesto e Feralpisalò, mentre nella scorsa stagione ha militato nelle fila della Sarnese, con cui ha collezionato 29 presenze e 6 reti".

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