Renate, Diana: "Vietato cullarci sugli allori, Matelica ostico: ma vogliamo continuare"

Dopo tre settimane di stop forzato, domenica scorsa il Renate è tornato in campo per il 1° Turno della Fase Nazionale dei playoff. Oggi, pantere ancora in campo, contro un Matelica falcidiato dal Covid-19.

Sul match, si è espresso il tecnico nerazzurro Aimo Diana: "L'andata è stata una buona gara, dopo tre settimane di sosta l'approccio al match, contro una formazione che non aveva una lunga inattività, poteva essere un'incognita, ma i ragazzi hanno fatto bene: siamo partiti un po' contratti, ma il pari è stato meritato, abbiamo del resto avuto anche occasioni per vincerla. Il ritorno sarà complicato, loro devono vincere e noi non possiamo cullarci sugli allori: siamo chiaro da subito, giocheremo per vincerla. Siamo a metà percorso, proviamo a cercare di fare qualche partita in più".

E conclude: "Loro hanno sempre giocato così, giocano sereni e sono molto offensivi, non hanno nulla da perdere: non dimentichiamoci che hanno battuto squadre del calibro di Sambenedettese e Cesena. La mia preoccupazione, comunque, è solo rivolta alla mia squadra, che deve far bene, ribattendo colpo su colpo: siamo pronti".