Renate, nuovo innesto in mezzo al campo: dalla Pergolettese arriva Careccia
Nuovo innesto in mezzo al campo per il Renate che preleva dalla Pergolettese il centrale Careccia. Questa la nota della società nerazzurra:
"L’A.C. Renate è lieta di comunicare di aver aggiunto all’organico della Prima Squadra ’26/27 il centrocampista Samuele Careccia, che ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2028.
Nato a Bergamo il 20 maggio 1998, Careccia è un centrocampista di piede destro, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo grazie alle sue qualità tecniche, alla duttilità e all’intensità che lo contraddistinguono.
Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di Virtus Bergamo, Adrense, Franciacorta, Brusaporto, Sangiuliano City, Lumezzane e Pergolettese, costruendo un percorso di grande continuità tra Serie C e Serie D. In carriera ha collezionato oltre 270 presenze ufficiali, realizzando più di 30 reti e fornendo oltre 20 assist, numeri che testimoniano il suo contributo in entrambe le fasi di gioco.
Nell’ultima stagione con la Pergolettese ha confermato le proprie qualità, distinguendosi per rendimento, personalità e continuità nel campionato di Serie C.
Con l’arrivo di Samuele Careccia, il centrocampo nerazzurro si arricchisce di un profilo esperto, dinamico e affidabile, pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.
L’A.C. Renate dà il più caloroso benvenuto a Samuele e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori nerazzurri".