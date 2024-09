Ufficiale Rimini, rinforzo a centrocampo. Contratto biennale per l'ex AlbinoLeffe Piccoli

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Rimini "comunica di aver ingaggiato il centrocampista Marco Piccoli.

Originario di Seriate (BG), è cresciuto nel settore giovanile dell’Albinoleffe dall’età di otto anni fino all’esordio in prima squadra nel 2020.

Il ventiduenne ha collezionato con i blucelesti 110 presenze in Serie C condite da due gol.

Il calciatore ha firmato un contratto in scadenza giugno 2026 e indosserà la maglia numero 21".