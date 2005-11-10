Ufficiale Doppio rinnovo in casa Scafatese: Sicurella e Faiello restano gialloblù

La Scafatese ha annunciato il rinnovo di altri due giocatori protagonisti della promozione in Serie C nella scorsa stagione. Si tratta del centrocampista Sicurella e dell'attaccante Faiello. Questi i due comunicati dei gialloblù:

"La Scafatese Calcio comunica ai tifosi e agli organi di stampa il rinnovo del rapporto di lavoro con il centrocampista Giuseppe Sicurella.

Classe 1994, vincitore in passato di Campionato e Supercoppa di Serie C con il Foggia, Sicurella è stato tra i titolari della grande cavalcata della Scafatese verso il ritorno nel professionismo e la conquista della Scudetto, con un bottino personale di 28 presenze, 2 assist e 3 gol, tra cui quella siglata nella finale di Teramo con il Vado".

"La Scafatese Calcio comunica ai tifosi e agli organi di stampa il rinnovo del rapporto di lavoro con il calciatore Giuseppe Faiello.

Classe 1997, utilizzabile sia come esterno, difensivo o offensivo, sia come interno di centrocampo, Faiello ha contribuito al ritorno tra i professionisti con 36 presenze complessive, 1 gol e 4 assist".